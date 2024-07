Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc gia đình có 5 người tử vong, 1 người may mắn thoát chết ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra về tội "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) bị bắt để điều tra về tội "Giết người". Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bước đầu, Bích khai nhận đã dùng xyanua đầu độc khiến 3 người thân (chồng và 2 cháu) tử vong. Riêng người cháu ruột N.H.B.T. (18 tuổi) được Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) cứu chữa đã xuất viện. Riêng 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích, cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không sự liên quan giữa hành vi của nghi phạm với cái chết của những người này.