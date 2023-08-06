Hiện thời tiết tại Lào có mưa, khu vực sạt lở chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bằng cách đi bộ nên rất khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 6/8, Đại úy Võ Anh Tuấn, Trạm trưởng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết bước đầu phát hiện có một nam tài xế xe đầu kéo container người Việt Nam tử vong trong vụ sạt lở tại Đèo Đất, thuộc tỉnh Bolykhawmxxay (Lào). Nạn nhân là anh Đ.C.L. (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh). "Số người mất tích, không liên lạc được vẫn còn. Các phương tiện đang tắc ở hiện trường, chưa xử lý được", Đại úy Tuấn nói với báo Dân Trí.

Xe đầu kéo container bị đẩy xuống vực - Ảnh: Báo Dân Trí Cũng theo vị trạm trưởng, tối 5/8, có 6 tài xế Việt Nam đã bỏ lại tài sản, đi bộ vượt qua khu vực sạt lở, men theo đường rừng trở về. Đến sáng 6/8, nhóm tài xế được hỗ trợ di chuyển bằng phương tiện về cửa khẩu Cầu Treo. Hiện thời tiết tại Lào có mưa, khu vực sạt lở chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bằng cách đi bộ nên rất khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai đoàn công tác sang trực tiếp hiện trường phối hợp với chính quyền Lào triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục và tiếp tế nhu yếu phẩm gồm mì tôm, nước lọc và lương khô cho người dân đang bị mắc kẹt tại khu vực sạt lở. Giao thông bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 8A, đường độc đạo từ Lào về Cửa khẩu Cầu Treo - Ảnh: Báo Tiền Phong Thông tin từ BĐBP Hà Tĩnh, vụ sạt lở tại Lào đã khiến một số xe đã bị cuốn trôi, xe bị vùi lấp đất đá. Ngoài ra còn nhiều xe tải, xe khách người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở chưa thể di chuyển. Cũng trong nguồn tin này, chiều tối ngày 3/8 do mưa lớn dài ngày đã khiến khu vực đèo Đất thuộc tỉnh Bolykhămxay (Lào) sạt lở nghiêm trọng. Vụ việc khiến nhiều phương tiện bị vùi lấp. Đây là con đường độc đạo từ Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và ngược lại. Được biết, ngành chức năng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thông báo cho các doanh nghiệp, tài xế vận tải trong nước có tuyến đi cửa khẩu Cầu Treo qua Lào về tình hình giao thông hiện tại.

Hiện trường lũ ống, sạt lở ở Yên Bái: Cả huyện mất liên lạc, 31 nhà bị vùi lấp, 2 trẻ nhỏ thiệt mạng Chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt.

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