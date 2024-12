Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/12, chị T.T.N (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) lái ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 1 theo hướng TP HCM về Đồng Nai. Khi qua cầu Đồng Nai được 100 m, xe bất ngờ lao xuống sông. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.

Điều tra ban đầu cho thấy vị trí ô tô rơi là khe hở giữa 2 cầu Đồng Nai cũ và mới, rộng khoảng 3 m, độ cao của cầu so với mặt nước gần 20 m. Vị trí xảy ra vụ việc là tại cầu Đồng Nai (cũ); lan can bằng thép hợp kim cao 60 cm bảo đảm đúng thiết kế, tiêu chuẩn và đồng bộ với các cây cầu trên Quốc lộ 1. Ngoài ra, 2 bên cầu còn có gờ lan can cao khoảng 25 cm, gờ chắn lề cho người đi bộ cao 30 cm, rộng 1,5 m.