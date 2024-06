Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, chiều 28/6, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, làm nghề lao động tự do, ngụ phường 4, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được VKSND TP Vũng Tàu phê chuẩn.