Công an xã Hậu Thành lập hồ sơ đề xuất phạt 6,5 triệu đồng đối với người chồng dùng cán inox đánh vợ con tuy nhiên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.