Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh : Công an huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị hại trong vụ án này là anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên giao hàng), sau khi cự cãi, mâu thuẫn về vấn đề phí giao hàng đã bị ba bị can trên lao vào tấn công.

Công an huyện Hòa Vang cho biết 3 bị can đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, dùng tay và chân đánh anh Thành tử vong nên có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích.

Đây mới chỉ là bước đầu của quá trình điều tra, chưa phải là kết luận cuối cùng, tuy nhiên có quan điểm cho rằng hành vi của bị can Thiên dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu là vùng trọng yếu của cơ thể nên có dấu hiệu của tội giết người.

3 bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Vì sao các bị can bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích mà không phải tội Giết người, khi nạn nhân trong vụ án đã tử vong?

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Luật sư Lê Văn Thiện, Công ty Luật TNHH CTT và Cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, cho biết đã đăng ký với Công an huyện Hòa Vang để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ Trần Thành (đã tử vong).

Về vấn đề khởi tố vụ án này, luật sư Thiện nhận định, Cơ quan Công an đã khởi tố 3 bị can trong vụ án theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật hình sự về tội Cố ý gây thương tích, với tình tiết định khung làm chết người và mức hình phạt 7-14 năm tù giam.

Luật sư Thiện cho rằng, thời điểm này vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, có thể giám định pháp y chưa rõ, tài liệu chứng cứ chưa đầy đủ để đánh giá hành vi của các bị can có cấu thành tội Giết người hay không?.

Theo luật sư Thiện, phải đợi thêm một thời gian nữa, khi có kết luận giám định pháp y chính thức, các cơ quan tố tụng mới căn cứ vào vết thương chính gây tử vong cho nạn nhân, các vị trí tổn thương, hung khí sử dụng gây thương tích, có đánh vào chỗ trọng yếu hay không?.

"Từ những yếu tố này mới nhận định được hành vi của các bị can có phạm tội Giết người hay không. Sau này, khi đủ chứng cứ nếu có dấu hiệu của tội Giết người thì Cơ quan Công an cũng có quyền chuyển đổi tội danh bằng một quyết định khởi tố bị can khác", luật sư Thiện cho biết trên báo Dân Trí.