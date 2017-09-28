Vụ kẹt đầu trong thang máy tử vong: Nhà trọ mất điện, nạn nhân đến chỗ làm chơi cho mát

Đời sống 28/09/2017 07:43

Một số nhân viên làm chung cho biết, vào hôm 26/9 nạn nhân không có ca làm việc, chỉ đến nhà hàng chơi cho mát thì gặp nạn.

Liên quan đến vụ việc một nam nhân viên của nhà hàng chả cá trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tử vong do mắc kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn vào tối 26/9, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân cái chết vụ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ket-dau-trong-thang-may.topic'>kẹt đầu trong thang máy</a> tử vong tại Hà Nội
Thấy thang máy vận chuyển thức ăn không hoạt động, Minh thò đầu vào kiểm tra thì thang máy bất ngờ đổ sập xuống, đè lên đầu nạn nhân dẫn đến tử vong - Ảnh: Vnexpress

Theo Dân trí, nam thanh niên xấu số tên Nguyễn Hồng Minh (19 tuổi, quê quán Lý Nhân, Hà Nam). 

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, vào thời điểm đó, chiếc thang máy vận chuyển thức ăn của nhà hàng bỗng nhiên bị mắc kẹt. Minh đứng ở ngoài rồi thò đầu vào trong thang, ngửa đầu lên kiểm tra thì bất ngờ chiếc thang máy đổ sập xuống đè trúng đầu dẫn đến tử vong. 

Do thang máy quá nặng nên những người trong nhà hàng không thể nâng lên được để lôi nạn nhân ra, buộc phải chờ lực lượng phòng cháy chữa cháy tới giải cứu. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi thang máy, nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân cái chết vụ kẹt đầu trong thang máy tử vong tại Hà Nội
Theo bảo vệ của tòa nhà kế bên nhà hàng, chiếc thang máy vận chuyển đồ ăn đã bị hỏng vài ngày nay. Hôm qua Nguyễn Hồng Minh vào kiểm tra thì bất ngờ gặp nạn - Ảnh: Dân trí

Ngoài ra, nhân viên nhà hàng cũng cung cấp thêm thông tin, ngày 26/9 nạn nhân không có ca làm việc, nhưng vì nhà trọ bị mất điện nên Minh đến chỗ làm chơi cho mát.

Hiện Đội Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục thu thập thêm thông tin để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

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