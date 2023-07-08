Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục

Đời sống 08/07/2023 14:35

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội - PC07 gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận hiện trường vụ cháy tại ngõ Thổ Quan (Hà Nội) sáng nay (8/7).

Theo thông tin từ báo Lao động, Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội - PC07) cho biết, trong quá trình dập lửa, tìm kiếm cứu nạn trong vụ cháy tại ngõ Thổ Quan (Hà Nội) sáng nay (8/7) gặp nhiều khó khăn. Do nhiệt độ cao khiến gạch lát cầu thang và lan can của ngôi nhà bị sụp xuống. Điều này, làm nhiều chiến sĩ trong quá trình tiếp cận hiện trường đã bị trượt chân.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 1
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 2
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 3
Có những chiến sĩ bị căng cơ, chuột rút, ngay lập tức được nhân dân hỗ trợ - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam

Dù khó khăn nhưng vì tính mạng nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để cứu người. Chúng tôi phải sang cả nhà kế bên lấy máy cắt thủy lực để cắt cửa, đập cửa kính để thoát hết khói ra bên ngoài”, hạ sĩ Đức Anh nói và cho biết, bên trong căn nhà tối đen nên rất khó quan sát.

Ngoài ra, do lửa nóng và khói bao trùm, không trụ được nên mỗi chiến sĩ chỉ tiếp cận bên trong hiện trường khoảng 15 phút, rồi phải thoát ra thay người khác vào tiếp tục dập lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 4
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 5
Sau 5 tiếng đồng hồ chữa cháy, nhiều chiến sĩ đã kiệt sức - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam

Sau gần 5 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, một chiến sĩ bị bỏng đang được đồng nghiệp hỗ trợ sơ cứu vết thương. Bên cạnh đó, người dân phố Khâm Thiên tặng nước uống và đồ ăn cho các chiến sĩ.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 6
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 7
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 8
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 9
Người dân phố Khâm Thiên tặng nước uống và đồ ăn cho các chiến sĩ - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, sáng sớm ngày 8/7, tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ chiến sĩ (Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy & CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 10
Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ Thổ Quan - Ảnh: Báo Dân trí
Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 11
Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m2 (chiều rộng khoảng 2,5m, chiều dài khoảng 24m), kết cấu bê tông cốt thép. Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan chiều rộng khoảng 4 m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh chiều rộng khoảng 1 m, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Đến khoảng 11 giờ ngày 8/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn đồng thời, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

Vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Cùng nhiều tài sản có các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế...bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong ở Hà Nội: Nhiều chiến sĩ bị bỏng, kiệt sức phải thay người liên tục - Ảnh 12
Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Lao động

Nạn nhân tử vong gồm: Cháu N.Q.M (SN: 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004). 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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