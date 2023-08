Theo thông tin từ báo Lao động, Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội - PC07) cho biết, trong quá trình dập lửa, tìm kiếm cứu nạn trong vụ cháy tại ngõ Thổ Quan (Hà Nội) sáng nay (8/7) gặp nhiều khó khăn. Do nhiệt độ cao khiến gạch lát cầu thang và lan can của ngôi nhà bị sụp xuống. Điều này, làm nhiều chiến sĩ trong quá trình tiếp cận hiện trường đã bị trượt chân.

Có những chiến sĩ bị căng cơ, chuột rút, ngay lập tức được nhân dân hỗ trợ - Ảnh: Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam

“Dù khó khăn nhưng vì tính mạng nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để cứu người. Chúng tôi phải sang cả nhà kế bên lấy máy cắt thủy lực để cắt cửa, đập cửa kính để thoát hết khói ra bên ngoài”, hạ sĩ Đức Anh nói và cho biết, bên trong căn nhà tối đen nên rất khó quan sát.