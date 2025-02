Vào đêm 14-2, công an đã đưa Chung về nhà của nghi phạm tại xã Ninh Hòa (huyện Di Linh). Từ lời khai của Chung, cơ quan chức năng đã đào một góc tại khu vườn của ngôi nhà mà Chung chôn giấu vàng.

Theo báo Người Lao Động , ngày 15-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ huyện Di Linh) - nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng Như Ngọc Châu (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) vào chiều 13-2 - về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, nghi phạm mang 4 sợi dây chuyền vàng xuống TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và TP HCM thì bị bắt giữ chỉ sau 1 ngày gây án.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó khoảng 14 giờ 24 phút ngày 13.2, Chung vào tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (khu vực chợ mới Di Linh). Sau khi quan sát Chung táo tợn rút búa mang theo trong người đập bể tủ kính lấy đi nhiều vàng và tẩu thoát khỏi tiệm vàng trong sự hoảng loạn của nhiều người chứng kiến.

Quá trình trốn thoát, Chung đã dùng búa đe dọa nhiều người. Chung chạy xe máy vào hướng xã Tân Lâm, đến đoạn đường vắng thì cởi áo và vứt búa lại. Sau đó, Chung điều khiển xe máy tiếp tục đi đến các xã Lộc An (H.Bảo Lâm) và Lộc Nga (TP.Bảo Lộc), theo hướng Quốc lộ 55 vào xã Lộc Thành rồi trở ngược về ngã tư Tứ Quý, thay quần áo...chạy về nhà nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau khi chôn vàng sau vườn, Chung tiếp tục trốn đi TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Thống kê sơ bộ, Chung đã cướp nhiều dây chuyền vàng, ước tính khoảng 24 cây vàng 18K.

Nghi phạm Phạm Thành Chung bên tang vật ống lon chứa vàng chôn giấu sau vườn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Bước đầu Chung khai nhận, cuối năm 2024, do chơi tài xỉu trên mạng thua khoảng 500 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để trả nợ.

Sau khi vụ cướp xảy ra, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương phá án. Đến trưa 14.2. chưa đầy 24 tiếng sau khi vụ cướp xảy ra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Chung khi nghi phạm đang tìm cách bán vàng cướp được.

Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các mũi trinh sát để xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày.