Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định nguyên nhân gây án có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, ngày 1/9, Công an huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng nam giới để làm rõ hành vi giết người.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, trước đó, ngày 30/8, tại khu Liên Châu, Thanh Oai xảy ra vụ việc người chồng dùng dao cứa cổ vợ khiến chị này trọng thương. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an và chính quyền sở tại đã có mặt ở hiện trường để khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án, đồng thời đưa người bị hại đi cấp cứu.

Lực lượng Công an đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công lý, “Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi gây án để điều tra về hành vi giết người. Bị hại sau khi được đưa đến bệnh viện đã thoát khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định”, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho hay với báo Công lý.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

