tTheo thông tin từ VTC News, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng liên quan đã thụ lý vụ việc để điều tra theo quy định. "Nguyên nhân được xác định do chập mạch điện trên dây dẫn khu vực đầu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe máy xung quanh. Nguyên nhân đến nay đã được xác định chính xác" , Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về kết quả điều tra vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngày 25/5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị chức năng đã thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm và tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).