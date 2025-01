Theo thông tin từ VietNamNet: Ngày 15/1, Công an TP Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã thông tin về việc nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 17h, ngày 13/1, Công an TP nhận được báo cáo từ Công an phường Thiên Hương về việc cháu Nguyễn Trà M. bị người lạ dẫn đi khỏi trường.

Ngay trong đêm, các lực lượng công an tập trung tham gia phá án và phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h ngày 14/1, nhờ sự kết hợp tích cực, Công an quận Lê Chân cùng Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm và tìm được cháu bé.

Theo đó, đối tượng là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007), trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Thu đã khai nhận, vào chiều 13/1, Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhưng chưa đến giờ trả trẻ, nên đứng chờ ở cổng.

Khoảng 10 phút sau, bảo vệ nhà trường mở cổng, Thu đi bộ lên tầng 2 đến lớp 3A2, nhìn vào tủ đồ học sinh có tên N.T.M. Sau đó, Thu vào lớp xin phép cô giáo cho đón cháu M.

Khi được gọi tên, cháu M. cũng nhanh chóng chạy ra và đi theo Thu. Đối tượng này còn nhờ người dân gọi hộ taxi và cùng cháu bé đi về phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Bước đầu làm việc, lực lượng chức năng xác định, đối tượng thích trẻ em, muốn giữ lấy và tính thuê địa điểm để nuôi cháu. Đối tượng chưa đủ 18 tuổi, đang bị tạm giữ tại Công an TP Thuỷ Nguyên.

Về mục đích dẫn cháu bé đi, Thu khẳng định chỉ dẫn đi chơi chứ không nhằm mục đích gì khác. Thu cũng tỏ ra ân hận về hành động của mình.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định đối tượng có dấu hiệu trầm cảm.

Liên quan đến thông tin này, mẹ của bé N.T.M lên tiếng: Đây là sự việc không mong muốn. Chị không muốn truy cứu ai.

Đối tượng Thu tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Theo thông tin từ báo Dân Việt: Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, người nào không có quyền quản lý, chăm sóc trẻ em nhưng lại tự ý đưa trẻ em ra khỏi nơi cư trú, nơi học tập mà không có sự đồng ý của người quản lý, người giám hộ và đó là hành vi có thể gây ra nguy hiểm cho trẻ em thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Quá trình làm việc và những thông tin mà gia đình cung cấp cho thấy, cô gái có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan chức năng sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người này.

Trường hợp kết quả giám định tâm thần cho thấy cô gái này mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi nên đã đưa cháu ra khỏi trường mầm non, chưa gây hại gì cho cháu bé, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự vì chủ thể không có năng lực trách nhiệm hình sự.

Còn trường hợp kết quả giám định tâm thần cho thấy cô gái chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức, do hạn chế khả năng nhận thức nên đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu bé, cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự cô gái này về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi bắt giữ người trái pháp luật là do người không có thẩm quyền, không có chức năng giữ quản lý con người nhưng đã cố ý thực hiện hành vi, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại, tự do cư trú của công dân.

Người phạm tội thực hiện hành vi này với lỗi cố ý vì họ ý thức được hành vi của mình sẽ xâm phạm đến quyền tự do của người khác và muốn gây ra hậu quả đó.

Còn trường hợp người thực hiện hành vi bắt giữ trẻ em mà không nhận thức được hành vi của mình do mắc bệnh lý sẽ không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Bởi vậy, trong vụ việc trên, hành vi của đối tượng có thể được xác định là bắt giữ người trái pháp luật nhưng nếu người này không nhận thức được hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Vị chuyên gia cho rằng, rất may mắn cháu bé đã được phát hiện và đưa về với gia đình một cách an toàn. Nếu không phát hiện kịp thời, kể cả người đưa cháu bé đi là người tâm thần hay là người bình thường, sự nguy hiểm với cháu bé hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Vì thế, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, làm rõ quy trình đưa đón học sinh để truy trách nhiệm. Đồng thời, để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.