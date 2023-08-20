Sáng 20/8, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa bắt giữ một đối tượng nghi là người đã bắt cóc bé gái tối ngày 19/8.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 20/8, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lượng lượng để tiến hành điều tra, làm rõ việc một cháu bé trên địa bàn bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Hài - Chủ tịch UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong) cho biết, cháu bé bị bắt cóc là Trần Tr.A. (7 tuổi; con ông Trần Q.H.; trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái).

Đối tượng bắt cóc cháu bé là Bùi Q. (63 tuổi; trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, cháu Trần Tr.A. đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ VietnamPlus, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 19/8, Công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo về việc cháu T.T.A (7 tuổi), trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong khi đang chơi trước nhà ở địa phận Quốc lộ 1 thì bị một người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy kéo lên xe và chở đi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân và người dân đã tổ chức tìm kiếm, truy đuổi, thông báo cho công an.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang điều khiển xe máy đưa cháu T.T.A đi trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng huyện Hướng Hóa.

Khi đến địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, đối tượng trên bị người dân đuổi kịp và giữ lại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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