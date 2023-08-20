Vụ bắt cóc tại Quảng Trị: Bé gái 7 tuổi được đưa về nhà, đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ việc

Đời sống 20/08/2023 10:03

Sáng 20/8, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa bắt giữ một đối tượng nghi là người đã bắt cóc bé gái tối ngày 19/8.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 20/8, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lượng lượng để tiến hành điều tra, làm rõ việc một cháu bé trên địa bàn bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Hài - Chủ tịch UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong) cho biết, cháu bé bị bắt cóc là Trần Tr.A. (7 tuổi; con ông Trần Q.H.; trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái).

Đối tượng bắt cóc cháu bé là Bùi Q. (63 tuổi; trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, cháu Trần Tr.A. đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ bắt cóc tại Quảng Trị: Bé gái 7 tuổi được đưa về nhà, đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ việc - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ VietnamPlus, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 19/8, Công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo về việc cháu T.T.A (7 tuổi), trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong khi đang chơi trước nhà ở địa phận Quốc lộ 1 thì bị một người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy kéo lên xe và chở đi.  

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân và người dân đã tổ chức tìm kiếm, truy đuổi, thông báo cho công an.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang điều khiển xe máy đưa cháu T.T.A đi trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng huyện Hướng Hóa.

Khi đến địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, đối tượng trên bị người dân đuổi kịp và giữ lại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Quảng Trị: Bé gái 8 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ở vỉa hè

Quảng Trị: Bé gái 8 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ở vỉa hè

Khi đang chơi ở vỉa hè, bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc. Khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an bắt được nghi phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt có trẻ em bắt cóc bé gái bắt cóc tại Quảng Trị

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi