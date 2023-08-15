Vụ bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc 15 tỷ tại Long Biên: Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ việc

Đời sống 15/08/2023 11:15

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai tại quận Long Biên, sáng 15/8, công an Hà Nội thông tin chi tiết vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 15/8, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại: khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị (SN 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang, bắt đưa lên ô tô khi cháu đang đạp xe gần nhà.

Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương triển khai với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Vụ bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc 15 tỷ tại Long Biên: Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ việc - Ảnh 1
Cháu bé được công an giải cứu thành công - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình điều tra khi thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm mà nghi phạm để lại dấu vết, phối hợp Công an các tỉnh xác minh thông tin...

Theo thông tin từ báo điện tử VOV, sau gần 10 tiếng trắng đêm, đến khoảng 5h ngày 15/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN: 1992, quê quán: huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

Vụ bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc 15 tỷ tại Long Biên: Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ việc - Ảnh 2
Chiếc xe ô tô đối tượng dùng để bắt cóc cháu bé - Ảnh: TTXVN/VOV

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8/2023, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

 

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Các nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã rình rập, theo dõi khu vực nhiều ngày. Một nhân chứng kể, chiếc xe ô tô Kia Morning biển 29A từng đỗ ở gần hiện trường cách đây 3-4 ngày.

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