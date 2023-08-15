Nhân chứng kể lại hành tung tinh quái, đánh lạc hướng chuyên nghiệp của nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên

Đời sống 15/08/2023 10:38

Các nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã rình rập, theo dõi khu vực nhiều ngày. Một nhân chứng kể, chiếc xe ô tô Kia Morning biển 29A từng đỗ ở gần hiện trường cách đây 3-4 ngày.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 15/8, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi bắt cóc một bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) nhằm tống tiền.

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh Nguyễn và chị Đào (trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc một đối tượng gọi điện thoại cho biết, đã bắt cóc con trai anh chị là cháu N.H.P (SN 2016) và đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Trung. Các chiến sĩ đã trắng đêm lần theo dấu vết của đối tượng.

Nhân chứng kể lại hành tung tinh quái, đánh lạc hướng chuyên nghiệp của nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên - Ảnh 1
Đối tượng bắt cóc bé trai để đòi 15 tỉ tiền chuộc - Ảnh: Báo Lao Động

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và cùng các lực lượng phá án theo sát di biến động của đối tượng.

Quá trình rà soát, rạng sáng nay 15/8, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được nơi đối tượng Nguyễn Đức Trung đang ẩn náu cùng cháu bé.

Lập tức, lực lượng công an triển khai phương án vây bắt.

"Nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi", thông tin từ Công an quận Long Biên cho biết với báo Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là tại khu vực biệt thự BT7 thuộc khu đô thị Việt Hưng. Nơi này có nhiều dãy biệt thự cao cấp, nhiều camera an ninh và có chốt bảo vệ trực 24/24h.

Các nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã rình rập, theo dõi khu vực nhiều ngày. Một nhân chứng kể, chiếc xe ô tô Kia Morning biển 29A từng đỗ ở gần hiện trường cách đây 3-4 ngày.

Một phụ nữ sống tại BT7 cũng cho hay, bà đã có nghi ngờ về người đàn ông này khi anh ta ngồi nhiều giờ trên ô tô, không di chuyển, hành tung rất bí ẩn.

Nhân chứng kể lại hành tung tinh quái, đánh lạc hướng chuyên nghiệp của nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên - Ảnh 2
Hiện trường vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên (Hà Nội) - Ảnh: VTC News

"Tên này ngồi trong ô tô nhưng đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt", nhân chứng nói với VTC News và cho biết đã từng báo bảo vệ để ra kiểm tra.

Đến tối 14/8, cháu N.H.P (SN 2016 sống tại khu biệt thự BT7) đạp xe một mình ở gần nhà. Theo nhân chứng, đến khoảng gần 19h, bé trai bị bắt cóc, đưa lên ô tô. Hơn 10 phút sau, gia đình nhận điện thoại của nghi phạm. Hắn thông báo gia đình phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc con. 

"Ban đầu, bố mẹ cháu bé còn tưởng có người gọi trêu vì vừa nãy vẫn còn thấy con trai đang đạp xe. Sau khi tìm con không được, họ mới tá hỏa nhờ tôi và mọi người kiểm tra camera", nhân chứng kể với VTC News

Theo người chứng kiến vụ việc, kẻ bắt cóc gọi điện bằng SIM rác, mỗi cuộc chỉ dưới 15 giây. 

"Tối qua, khoảng 50-60 cảnh sát hình sự có mặt tại khu vực này. Họ làm công tác tinh thần cho gia đình, tránh kích động đối tượng", nhân chứng cho biết với VTC News

 

 

 

 

Clip hiện trường vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Quá trình tiếp cận và bế thốc bé lên xe chỉ 30 giây

Clip hiện trường vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Quá trình tiếp cận và bế thốc bé lên xe chỉ 30 giây

Đối tượng đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé trai đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô.

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