Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại Hà Nội: Đối tượng bắt cóc có thể bị xử lý về nhiều tội danh

Đời sống 23/08/2023 13:32

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đối tượng gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên có nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tối 14/8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (SN 1987, trú Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên). Trong đơn, chị H. cho biết nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.379.593 báo con trai chị là cháu P. (SN 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công an thành phố và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại Hà Nội: Đối tượng bắt cóc có thể bị xử lý về nhiều tội danh - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ - Ảnh: TTXVN/ Báo Tiền Phong

Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h ngày 15/8, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su tới khu đô thị mới Việt Hưng để trộm cắp tài sản.

Do Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 01 trẻ em (dưới 08 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 02 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại Hà Nội: Đối tượng bắt cóc có thể bị xử lý về nhiều tội danh - Ảnh 2
Đối tượng Trung thực hiện hành vi bắt cóc bé trai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đến Khu đô thị Việt Hưng bắt cóc cháu P. cho lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo thông tin từ VietNamNet, trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đối tượng gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên có nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội như: Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ; chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích... nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.

Theo luật sư, với tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thì đây là tội danh rõ ràng nhất nên có thể CQĐT sẽ khởi tố trước để tiến hành điều tra. Quá trình điều tra vụ án sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi khác, thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội danh nào thì sẽ xử lý thêm về tội danh đó.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại Hà Nội: Đối tượng bắt cóc có thể bị xử lý về nhiều tội danh - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Đức Trung - Ảnh: VietNamNet

Trong vụ việc này, tính mạng, sức khỏe của nạn nhân đã được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, bắt giữ đối tượng, Nguyễn Đức Trung đã dùng vũ lực chống trả lại lực lượng thi hành công vụ, gây ra thương tích cho một chiến sĩ cảnh sát. Đây là hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích, nên CQĐT sẽ làm rõ hành vi này.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, CQĐT sẽ làm rõ khả năng sát thương của khẩu súng, trên cơ sở kết luận giám định của cơ quan chức năng, đồng thời làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi sử dụng súng.

Trong vụ việc này, rõ ràng đối tượng đã sử dụng súng bắn đạn cao su gây ra thương tích cho người thi hành công vụ nên CQĐT sẽ làm rõ vị trí, tư thế bắn và khả năng sát thương của khẩu súng này để xác định hành vi của Nguyễn Đức Trung.

 

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Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên) bị đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắn trúng đùi trong quá trình giải cứu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội.

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