Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (3/1), cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, ngụ Quận Gò Vấp) về tội “Hành hạ người khác”.

Công an TPHCM cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với bà Trang Mỹ Nhanh (61 tuổi, ngụ quận 12) - bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng - cũng về tội danh nói trên.