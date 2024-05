Theo thông tin từ báo PLO: Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại giấu xác trong vali ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê chuẩn.