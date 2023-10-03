Theo đó, bị cáo Quân, Hà, Nhi, Mai và Tân cho rằng phán quyết cấp sơ thẩm là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xin TAND Cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về bà Nguyễn Phương Hằng, hiện tòa chưa có thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 3/10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, Tiến sĩ luật), Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân (nhân viên của bà Hằng).

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, Tiến sĩ luật) 2 năm 6 tháng tù. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân (nhân viên của bà Hằng) bị phạt 18 tháng tù.

Trước đó, ngày 21/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa xét xử ngày 21/9 vừa qua. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni và Đinh Thị Lan mỗi người 18 triệu đồng.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, theo nội dung vụ án, từ khoảng tháng 3-2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo - luật sư, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, tham gia những buổi livestream của mình.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Khi bà Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân cùng tương tác, phát ngôn nội dung liên quan, "góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội".

Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai không có mâu thuẫn với những cá nhân đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm. Nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Nguyễn Phương Hằng nên Nhi, Hà và Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà Hằng tổ chức liên tục nhiều buổi livestream và đăng tải bài viết trên trang fanpage "Hoàng Nhi" và "Ha Lee" để xúc phạm các cá nhân Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân khai nhận sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chia sẻ các buổi livestream có nội dung xúc phạm cá nhân cho bà Phương Hằng, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân…

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.