Theo đó, khoảng 19h5 ngày tối 11/2 đường tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn thuộc thôn Tân Dương, xã Nhơn An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô tải.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Ngày 12/2, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo ban đầu liên quan vụ tại nạn trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn.

Ba chiếc xe gồm: ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-444.00 do Huỳnh Tấn Diện (SN 1994, Phú Yên) điều khiển hướng bắc - nam (trên xe có Lê Văn Trình, SN 1988, Quảng Ngãi); ô tô tải 92H-014.08 do Nguyễn Đình Dũng (SN 1990, Lâm Đồng) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Nguyễn Hoàng Trung, SN 1990, Lâm Đồng); ô tô tải 75C-047.14 do Trần Đình Ngọc (SN 1990, Quảng Trị) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Trần Công Hùng, SN 1980, Quảng Trị).

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế Huỳnh Tấn Diện điều khiển xe ô tô tải 51C-444.00 đi không đúng làn đường quy định gây tai nạn.