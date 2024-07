Trong quá trình thi công, Lê Văn Duẩn (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Chỉ huy trưởng công trình hầm dẫn nước thủy điện Nậm Cuổi 1, đã có nhiều sai phạm trong thực hiện quy định đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình, hậu quả làm 3 công nhân ngạt khí, tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Duẩn (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Chỉ huy trưởng công trình hầm dẫn nước thủy điện Nậm Cuổi 1 để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Duẩn được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng từ tháng 2/2023.

Cơ quan CSĐT công bố các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Duẩn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong quá trình thi công, Lê Văn Duẩn đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn lao động trong thi công công trình ngầm gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 công nhân của Công ty tử vong do ngạt khí, suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/7 Cơ quan điều tra Công an Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động" đối với vụ án này để tiến hành điều tra theo tố tụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lai Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bị can Duẩn cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thương tâm: 3 công nhân bị ngạt khí, chết trong hầm thủy điện ở Lai Châu Tại công trình xây dựng hầm thủy điện Nậm Cuổi 1 (thuộc Công ty thủy điện Nậm Cuối 1, ở xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động, làm 3 công nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-3-cong-nhan-ngat-khi-tu-vong-o-lai-chau-bat-tam-giam-chi-huy-truong-cong-trinh-691026.html