Vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng trẻ đã tử vong trong căn nhà ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Theo lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là mâu thuẫn nên dùng xăng đốt nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Ngày 27/6, đại diện UBND xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là anh H.V.P (32 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) và vợ là chị B.T.T.T (23 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ). Cả hai được phát hiện tử vong trong căn nhà trọ bị cháy ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Vợ chồng anh P.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Ngày 28/6, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà cấp 4 tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ khiến hai người tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong (Ảnh: Báo Giao Thông)

Thời điểm đó, Công an xã Lộc An nhận được thông tin của người dân báo xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà ở tổ 14, ấp An Hải, xã Lộc An. Công an xã đã phối hợp cùng người dân chữa cháy và báo cáo về công an huyện.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của công an, ngôi nhà bị cháy vẫn đang khóa cửa, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Sau khi dập lửa, phá cửa vào trong thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh H.V.P (32 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và chị B.T.T.T (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Hai nạn nhân này là vợ chồng và đang thuê trọ tại căn nhà này.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là do vợ chồng mâu thuẫn nên dùng xăng đốt cháy nhà.

Được biết hai nạn nhân đã có một con chung khoảng 1 tuổi và cháu bé đang được gửi ở nhà ngoại.

