Tàu khách Bắc - Nam đâm trúng một xe tải trong lúc chiếc xe đang băng qua đường ngang tại vị trí trước cửa nhà số 486 đường Ngọc Hồi (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) vào rạng sáng 4/9.

Theo VietNamNet đưa tin, khoảng 5h20 ngày 4/9, một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô tải đã xảy ra trước cửa số nhà 486 đường Ngọc Hồi (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H- 837.XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi (hướng từ huyện Thanh Trì đi huyện Thường Tín) thì rẽ vào Tổng kho 6 (số 486 Ngọc Hồi). Lúc này, ô tô tải va chạm với đoàn tàu có lộ trình từ TPHCM - Hà Nội.

Chia sẻ với VietNamNet, người dân chứng kiến sự việc cho biết "Khi xảy ra tai nạn, tôi thấy đèn báo, còi tại vị trí đường ngang đã bật sáng nhưng không hiểu vì sao tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục đi qua”.

Phần thùng xe bị biến dạng. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, cú va chạm khiến xe tải xoay dọc theo đường ray, phần thùng xe bị biến dạng. Mũi đầu máy tàu hỏa bị móp nhẹ.

Điều may mắn là phần cabin xe tải vẫn nguyên vẹn, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Theo báo cáo của lái tàu, tài xế xe tải đã tự rời khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra sự cố, xe tải bị mắc kẹt với đoàn tàu. Lúc 6h30, xe cẩu được điều đến hiện trường để cứu hộ. Đến hơn 7h, xác xe tải được đưa khỏi hiện trường, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh về ga Hà Nội.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến tài xế xe tải bị thương. Ảnh: VietNamNet.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cục CSGT đã điều lực lượng xuống hiện trường phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì giải quyết vụ tai nạn. Hiện Công an huyện Thanh Trì đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

