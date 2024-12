Theo thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, từ vụ cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng nhìn lại việc đảm bảo PCCC tại các quán kinh doanh nhận thấy, thời gian qua, công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke được TP Hà Nội đặc biệt chú trọng, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị cho dừng hoạt động do không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

Trên địa bàn huyện không có loại hình kinh doanh vũ trường, quán bar, không có nhà hàng biểu diễn nghệ thuật sử dụng nhạc mạnh. Đặc thù của hoạt động kinh doanh karaoke ở khu vực nông thôn là tỷ lệ hộ gia đình tự kinh doanh chiếm hơn 90%, mỗi cơ sở kinh doanh thường có 2 - 3 phòng hát.

Trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ "hát cho nhau nghe", đây là một hình thức “lách luật” của các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan nhà nước cấp huyện, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý cho các cơ quản chức năng. Trong quá trình kiểm tra, đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điểu kiện, huyện đều có biên bản, quyết định tạm đình chỉ, các cơ sở cố tình hoạt động đều có quyết định xử phạt.

Theo đại diện UBND quận Đống Đa, thời điểm trước đây trên địa bàn quận có khoảng 60 cơ sở karaoke và đến 1/7/2024 chỉ còn 18 cơ sở. Trong đó, có 7 cơ sở đủ điều kiện hoạt động trở lại, được thẩm duyệt về PCCC và các điều kiện về an ninh, trật tự; 11 cơ sở đang tạm dừng.

Tại quận Hà Đông, thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, tính đến tháng 7/2024, UBND quận đã cấp 3 giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke cho 3 DN trên địa bàn với tổng số 66 phòng.

Còn Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Văn Chiến cho biết, hiện nay, công tác quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn quận đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh karaoke cũ trước đây lại lách luật, biến tướng thành cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ khách hát không tính tiền.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê ca nhạc, cà phê hát cho nhau nghe lại nở rộ trong khi các chế tài quản lý còn nhiều hạn chế. Trong năm 2023 và 2024, UBND quận Hà Đông đã ban hành 5 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa hoạt động quá giờ quy định và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để khách sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 68,3 triệu đồng.

Theo thượng tá Nguyễn Chí Cường - Phó Trưởng phòng PA03 (Công an TP Hà Nội), thời gian trước, lực lượng chức năng xử lý rất mạnh các cơ sở kinh doanh karaoke về PCCC. Có thời điểm, lực lượng công an đã cắm chốt 24/24 giờ nhưng việc này rất tốn nguồn nhân lực. Khi lực lượng chức năng không có mặt, các cơ sở karaoke lại tiếp tục hoạt động. Thậm chí, dù lực lượng chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương công khai địa chỉ cơ sở không đủ điều kiện PCCC nhưng vẫn xảy ra thực trạng người dân vẫn vào hát, vui chơi giải trí tại những cơ sở này.

Thượng tá Nguyễn Chí Cường cho biết, có tình trạng các cơ sở karaoke liên hệ, tạo lập nhóm trên mạng để thông tin, thông báo cho nhau về việc lực lượng chức năng đang triển khai kiểm tra ở địa bàn nào; bố trí hệ thống camera giám chặt chẽ, lực lượng bảo vệ, gồm cả lực lượng tại chỗ và xe ôm để làm tai mắt. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các cơ sở này lập tức đóng cửa. Nhiều cơ sở đóng kín cửa trước, người vào cần mật mã, nhưng cửa ngách lại mở, thang đi lên phòng hát bé, tối, nguy cơ mất an toàn PCCC rất lớn.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đêm 18/12/2024 - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, trước đó, cơ quan Công an xác định, vào khoảng 23h03 ngày 18/12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán hát số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay lập tức, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định, đồng thời xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân trong vụ cháy.