Thấy vết máu trên miệng cống, người dân trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện 1 thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi dưới cống nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rạng sáng 30/9, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã lặn tìm được thi thể người đàn ông bị té xuống kênh dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 29/9, một người dân đi trên đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) thì phát hiện có vết máu trên miệng cống số 8, nghi có người bị tai nạn ngã xuống kênh nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo báo Thanh Niên đưa tin, lực lượng chức năng xuống hiện trường, nghi vấn có người rơi xuống cống nên đã báo cho Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an H.Bình Chánh triển khai công tác tìm kiếm.

Đến 1 giờ 30 ngày 30.9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một nam giới khoảng 40 tuổi, đưa lên bờ. Qua khám nghiệm, thi thể người này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được lai lịch.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc phát hiện thi thể dưới cống nước trên địa bàn xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh) đang được công an điều tra làm rõ.

Truy tìm danh tính thi thể nam giới đang phân hủy, trôi trên sông Mã Khi đi qua đê sông Mã tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông nên trình báo cho cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vet-mau-tren-mieng-cong-phat-hien-thi-the-duoi-duoi-kenh-o-hbinh-chanh-620506.html