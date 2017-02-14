Từ 10/2 – 28/2/2017, It's Skin giảm giá đến 60% cho sự kiện ‘Make up cho nàng rạng rỡ mùa yêu’

Nhân dịp năm mới, It's Skin tổ chức sự kiện ‘Make up cho nàng rạng rỡ mùa yêu’, bạn sẽ có cơ hội nhận quà tặng hoặc giảm giá đến 60%.

Thời gian áp dụng:

- Áp dụng từ ngày 10/2 đến 28/2

Chi tiết và điều kiện:

It's Skin tổ chức sự kiện "Make up cho nàng rạng rỡ mùa yêu"

- Thể lệ:

+1 bạn (nam/nữ) sẽ tới showroom It's Skin và nhận thử thách tô son cho 1 nửa còn lại của mình.

+ Chụp ảnh post lên fb với hashtag #itsskin #itsskinvietnam #valentines

Nếu đạt yêu cầu bạn sẽ được nhận quà ngay lập tức.

- Quà tặng

+ 01 set sample + bốc thăm may mắn. Là các THỎI SON và PHẤN MẮT cực kỳ thời thượng và hot nhất năm 2017

+ Voucher 100k với hóa đơn từ 300K

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại TTTM Indochina Plaza

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-10-2-28-2-2017-it-s-skin-giam-gia-den-60-cho-su-kien-make-up-cho-nang-rang-ro-mua-yeu-179949.html