“Trưởng fan club” của Quang Linh Vlogs lên tiếng xin lỗi vụ kẹo rau củ Kera: 'Em cũng như bao nhiêu người khác'

L.N. nói đây là bài học đắt giá cho bản thân, cam kết sẽ tìm hiểu sản phẩm kỹ lưỡng trước khi giới thiệu, quảng cáo để tránh trường hợp tương tự trong tương lai.

Nữ TikToker cũng khẳng định vẫn dành sự yêu quý cho Quang Linh Vlogs, bởi yêu ai, quý ai là quan điểm cá nhân của mỗi người.

"Em L.N. trước sau như một, Quang Linh sai đã có pháp luật xử lý, dù cậu ấy có như thế nào em vẫn luôn ở bên", cô chú thích dưới video.

Phản ứng trước video của L.N., nhiều dân mạng tỏ ra không hài lòng và cho rằng nữ TikToker cũng nên bị điều tra như nhiều KOL khác quảng cáo, bán sản phẩm kẹo Kera. Một số còn nhắc lại phát ngôn bảo vệ kẹo Kera của L.N., khi cô từng đảm bảo "kẹo Kera có đầy đủ mọi loại giấy tờ" chứng minh chất lượng.

L.N. được nhiều người biết tới là "fan ruột" của Quang Linh Vlogs, thường xuyên thể hiện tình cảm và làm video liên quan đến anh. Cô còn tự gọi mình là "Linh phu nhân", được Quang Linh Vlogs nhớ mặt.

Vào tháng 1, khi quán Cơm niêu Cku Linh mà Quang Linh Vlogs góp vốn khai trương ở TP.HCM, L.N. cũng tới ủng hộ và quay nhiều clip tương tác với thần tượng.

Cuối tháng 3, sau khi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tổ chức họp báo chui về ồn ào kẹo rau Kera và Quang Linh cho biết sẽ dừng livestream, trở về châu Phi, L.N. là một trong những người hâm mộ quay video cổ vũ, động viên nam YouTuber.

L.N. đến ủng hộ quán cơm niêu của Quang Linh Vlogs hồi tháng 1 - Ảnh: Tri thức - Znews

Theo thông tin từ báo Lao Động: Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đối với 5 bị can.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bị can Nguyễn Phong (sinh ngày 14/11/1986) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life - bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả.

Bốn bị can bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng gồm: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng. Trong đó, Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Chị em rọt. Còn Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng "Du mục", là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Nhóm các đối tượng bị khởi tố liên quan đến kẹo rau củ Kera. Trước đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã bị cơ quan chức năng xử phạt 140 triệu đồng do quảng cáo không đúng về kẹo rau củ Kera.

Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân. Họ cũng buộc phải cải chính thông tin với hành vi vi phạm.