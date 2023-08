Thường ngày, đúng 10 giờ sáng cùng ngày (5/7) đã tan học, về nhà, nhưng từ hôm đó tới nay gia đình không có bất cứ tin tức nào về My.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Đặng Thị Xuân (mẹ Ánh My) cho biết sáng ngày 5/7, con gái có rời nhà đi học võ ở nhà văn hóa cách nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.6, Q.8, TP.HCM) không xa.

Mẹ My cho biết: Ánh My là một đứa con ngoan ngoãn, là học sinh giỏi, trước giờ cũng không thấy có vấn đề tình cảm với ai hay mâu thuẫn gia đình. Mùa hè, gia đình có cho con đi học võ để phòng thân. Đây là lần đầu tiên My biệt tích như vậy nên cả nhà lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với con.

Chị Xuân cho biết, từ hôm qua (5/7) tới nay, chị bất an, cùng cả nhà chia nhau ra tìm con ở khắp các khu vực Q.8 cũng như quận lân cận ở TP.HCM. Chị cũng đã báo với chính quyền địa phương cũng như đăng tải thông tin “cầu cứu” cộng đồng mạng.