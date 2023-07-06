Ngày 5/7, Bùi Ánh My (13 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) rời nhà đi học võ ở nhà văn hóa cách nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.6, Q.8) không xa, kể từ đó gia đình không có bất cứ tin tức nào về My.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Đặng Thị Xuân (mẹ Ánh My) cho biết sáng ngày 5/7, con gái có rời nhà đi học võ ở nhà văn hóa cách nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.6, Q.8, TP.HCM) không xa. Ánh My biệt tăm sau khi đi học võ khiến gia đình lo lắng đi tìm - Ảnh: Báo Thanh niên Thường ngày, đúng 10 giờ sáng cùng ngày (5/7) đã tan học, về nhà, nhưng từ hôm đó tới nay gia đình không có bất cứ tin tức nào về My.

Mẹ My cho biết: Ánh My là một đứa con ngoan ngoãn, là học sinh giỏi, trước giờ cũng không thấy có vấn đề tình cảm với ai hay mâu thuẫn gia đình. Mùa hè, gia đình có cho con đi học võ để phòng thân. Đây là lần đầu tiên My biệt tích như vậy nên cả nhà lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với con. Chị Xuân cho biết, từ hôm qua (5/7) tới nay, chị bất an, cùng cả nhà chia nhau ra tìm con ở khắp các khu vực Q.8 cũng như quận lân cận ở TP.HCM. Chị cũng đã báo với chính quyền địa phương cũng như đăng tải thông tin “cầu cứu” cộng đồng mạng.

Chị có 2 người con, My là con gái út. Gia đình cũng cho biết thêm trước khi đi My có đi xe đạp điện màu xám, mặc đồ học võ Vovinam màu xanh và có mang điện thoại. Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc được. “My ơi! Con ở đâu về với mẹ đi con. Dù có chuyện gì xảy ra, con gây ra lỗi lầm gì mẹ cũng tha thứ hết. Chỉ cần con bình an về với mẹ thôi", chị Xuân khóc nấc, nhắn nhủ với con. Người cậu tên Đức Minh (32 tuổi, cậu sống cùng nhà với Ánh My) cũng hết sức lo lắng, qua nay cũng phụ gia đình tìm cháu gái nhưng tới giờ vẫn không hiệu quả. Anh hy vọng mọi người ai thấy bé hãy liên lạc với gia đình. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, trưa ngày 16/4, UBND thị trấn Nông Trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, người nhà đã tìm thấy em S. (15 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Bắc Dinh) sau 2 ngày mất tích. Tìm thấy học sinh mất tích sau khi để lại thư trên cầu nói mình không ăn trộm - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Từ chiều ngày 14/4 em S. để lại dép và thư khẳng định mình không ăn trộm một thiết bị máy đã cũ của người đàn ông trên cầu Sông Dinh, khiến nhiều người lo lắng em đã nhảy cầu.

Bé gái 5 tuổi mất tích sau khi ngủ qua đêm nhà cụ nội Ngày 5/7, đại diện xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin về bé gái 5 tuổi đến nhà cụ nội (xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) chơi, ngủ qua đêm rồi mất tích.

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