Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

3 xe khách trong vụ tai nạn liên hoàn là 37H-149.08 do tài xế Nguyễn Đình Toàn (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, xe 37H-148.81 do tài xế Bùi Hùng Mạnh (39 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe 43B-019.53 do Phạm Thái Sơn (31 tuổi, trú Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển, cùng lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Một phương tiện có phần đầu xe hư hỏng nặng. Ảnh: VietNamNet.

Theo nguồn tin VietNamNet tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 xe khách chở 108 người. Trong đó, xe 37H-148.81 có 40 hành khách, xe 37H-149.08 chở 28 người và xe 43B-019.53 chở 40 người.