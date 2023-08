Top 17 sự thật thú vị về Ngày lễ tình nhân có thể bạn chưa biết!

3. Ngày lễ này sau đó đã bị loại bỏ khỏi Lịch các Thánh của La Mã

Sau Công đồng Vatican II vào năm 1969, Giáo hoàng Paul VI đã quyết định loại bỏ Ngày lễ tình nhân khỏi lịch của các ngày lễ lớn, chủ yếu là vì có rất ít điều về ngày lễ tình nhân thực sự có thể được xác minh. Tuy nhiên, việc tuân theo tôn giáo của nó vẫn được phép. Người công giáo nước Anh và người Luther công nhận ngày 14 tháng 2 là ngày lễ chính thức, trong khi Nhà thờ Chính thống giáo Đông phương kỷ niệm Thánh Valentine vào ngày 6 tháng 7.

4. Lễ kỷ niệm Ngày lễ tình nhân đầu tiên diễn ra ở Paris

Lễ kỷ niệm chính thức đầu tiên được biết đến của Ngày Thánh Valentine diễn ra tại Paris vào ngày 14 tháng 2 năm 1400, đó là khi Vua Charles VI của Pháp thành lập La cour amoureuse, hay còn gọi là Tòa án Tối cao Tình yêu. Tòa án này hoàn toàn do phụ nữ điều hành, nhằm mục đích giải quyết các hợp đồng hôn nhân, ly hôn, ngoại tình và bạo lực gia đình.

5. Ngày nay, hàng triệu tấm thiệp được mua mỗi năm

Theo Hallmark, hàng năm vào Ngày lễ tình nhân, ước tính có khoảng 145 triệu thiệp chúc mừng được tiêu thụ chỉ riêng ở Mỹ, đây được xem là ngày lễ lớn thứ hai về thiệp chúc mừng, chỉ sau lễ Giáng sinh.

6. Một vị vua khét tiếng đã biến Ngày lễ tình nhân thành một ngày lễ chính thức

Năm 1537, Vua Henry VIII của Anh chính thức tuyên bố ngày 14 tháng 2 là ngày lễ Thánh Valentine theo hiến chương hoàng gia. Và vâng, ông ấy là vị vua có tới sáu người vợ: một người đã chết, một người còn sống, hai người đã ly hôn và hai người mà ông đã hạ lệnh xử trảm.

7. Phụ nữ Anh tin rằng lá nguyệt quế sẽ mang lại may mắn trong Ngày Valentine

Vào những năm 1700, phụ nữ nông thôn ở Anh sẽ ghim năm chiếc lá nguyệt quế vào gối - một chiếc ở giữa và bốn chiếc ở các góc - vào đêm 13 tháng 2 để có những giấc mơ ngọt ngào về người chồng tương lai của họ.

8. Kẹo trái tim ban đầu là những viên ngậm y tế

Năm 1847, dược sĩ Oliver Chase ở Boston đã phát minh ra một chiếc máy đơn giản hóa quy trình sản xuất viên ngậm, dẫn đến chiếc máy làm kẹo đầu tiên. Sau khi xác định được cơ hội cách mạng hóa ngành kinh doanh kẹo, Chase chuyển hướng tập trung vào sản xuất kẹo với bánh xốp Necco.

9. Ngày 14/2 là một ngày bận rộn của các nhà hàng

Không có gì ngạc nhiên khi Ngày lễ tình nhân là một trong những ngày bận rộn nhất trong năm của các nhà hàng, chỉ đứng sau Ngày của Mẹ.

10. Người ta coi màu hồng và đỏ là màu của tình yêu

Theo Hiệp hội bánh kẹo quốc gia, khoảng 65% người Mỹ tin rằng bao bì kẹo và sôcôla ngày Valentine nên có màu đỏ và hồng.

11. Người Mỹ chi tiêu rất nhiều cho tình yêu

Theo một cuộc khảo sát của Liên đoàn bán lẻ quốc gia, người Mỹ đã chi 23,9 tỷ đô la vào Ngày lễ tình nhân năm 2022, năm cao thứ hai được ghi nhận. Trong đó, kỷ lục chi tiêu được thiết lập là vào năm 2020, với 27,4 tỷ đô la được chi tiêu cho ngày lễ này.

12. Nam giới và nữ giới đều thích kẹo hơn hoa

Theo Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia, cả đàn ông và phụ nữ đều thích nhận sôcôla hơn hoa. Cuộc khảo sát cũng cho thấy doanh số bán sô cô la chiếm 75% hoặc nhiều hơn lượng mua kẹo trong Ngày Valentine.

13. Ngày lễ tình nhân không chỉ dành riêng cho con người

Mọi người thực sự yêu thú cưng của họ, bởi vì theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia, 27% người kỷ niệm Ngày lễ tình nhân năm 2020 cho biết họ cũng mua quà cho thú cưng của mình, tăng khoảng 17% so với năm 2010.

14. Ngày lễ tình nhân là ngày lễ lớn nhất với các cửa hàng hoa

Theo Hiệp hội những người bán hoa Hoa Kỳ, Ngày lễ tình nhân chiếm 30% tổng số giao dịch mua hoa trong ngày lễ, đánh bại lễ Giáng sinh, Ngày của Mẹ và Lễ tạ ơn.

15. Một vị vua từ Thụy Điển bắt đầu truyền thống gửi hoa

Truyền thống này đã được vua Charles II của Thụy Điển đưa vào châu Âu sau chuyến đi đến Ba Tư vào đầu những năm 1700, với ý tưởng gửi hoa như một thông điệp không lời.

16. Người Philippines có truyền thống ngày Valentine độc đáo nhất

Ở Philippines, ngày 14 tháng 2 là ngày kỷ niệm ngày cưới phổ biến nhất. Trong thập kỷ qua, các cuộc hôn nhân hàng loạt trong Ngày Valentine ngày càng trở nên phổ biến ở đó, nơi hàng trăm cặp đôi đồng ý nói “Tôi đồng ý” với nửa kia của mình.

17. Spotify đã tiết lộ bài hát được thêm vào danh sách phát theo chủ đề tình yêu nhiều nhất

Theo nền tảng phát nhạc trực tuyến, "All of Me" của John Legend là bài hát được thêm vào nhiều nhất trong danh sách phát theo chủ đề tình yêu. Đây cũng là lựa chọn bài hát hàng đầu trên danh sách phát Spotify có tên "Ngày lễ tình nhân" cho cả nam và nữ. Các lượt phát trực tuyến của bản nhạc, được phát hành vào năm 2013, đã tăng ít nhất 50% vào Ngày lễ tình nhân hàng năm kể từ đó.

Trên đây là tổng hợp những sự thật thú vị về Ngày lễ tình nhân. Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm được những điều thù vị mới, để sẻ chia cùng người đặc biệt của mình trong dịp lễ này nhé!