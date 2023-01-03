Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Đời sống 03/01/2023 14:00

Những bài thơ chúc tết 2018 luôn là những điều ý nghĩa nhất để bạn gửi tới bạn bè của mình trong dịp Xuân về.

Nhân dịp năm mới, ai trong chúng ta cũng muốn dành những lời chúc may mắn, đầy yêu thương cho gia đình, người thương của mình, và tất nhiên là không thể thiếu hội bạn thân luôn sát cánh, cùng làm mấy trò "khác người" cùng chúng ta rồi. Nhưng nếu bạn vẫn chưa biết chọn những lời chúc nào vừa không quá khách sáo, "sến súa" mà vẫn mang đầy đủ ý nghĩa chúc may mắn đầy yêu thương, thì hãy "bỏ túi" ngay những bài thơ, câu chúc tết hội bạn bè của mình bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Ảnh 1
 Chúc mừng năm mới bên những chiến hữu của mình!

Thơ chúc tết bạn bè bằng tiếng Việt

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành.

****

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

****

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

****

Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Ảnh 2
Chúc chúng ta luôn tươi trẻ!

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN

Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC

Công thành danh toại chúc VINH QUANG

Những câu chúc tết bạn bè bằng tiếng Việt

1. Năm mới 2023, xin chúc tất cả các đồng chí: “Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc…lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ,…Năm mới vui vẻ hạnh phúc”.

2. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

3. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

4. Xin chúc các cô các bác đầu năm tấn tới công việc mau kiếm lời. Chúc luôn các em nhỏ mau có nhiều games mới. Chúc các chàng trai ráng đào bới để có một người yêu như mong đợi. Nhưng xin nhớ một điều đừng kiếm bồ mới để tránh nhìu lời chửi bới và bị đánh ghen.

5. Năm mới 2023 chúc sống lâu như rùa, sống dai như đỉa. Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ. Khỏe mạnh như chim đại bàng. Giàu sang như chim phụng. Làm lụng như chim sâu. Sống lâu như chim đà điểu.

6. Chúc mừng năm mới Hoa khai phú quý – Lộc quyền lai Khai tài nở lộc – Toàn gia đại phát – Chúc mừng năm mới – Tân niên vạn lộc – Trung niên vạn tài – Hậu niên vạn phúc -Trường niên vạn đức – Thiên niên vạn đại.

7. Chúc 2023 phát tài phát lộc – Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ – Sức khỏe có dư, công danh tấn tới – Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa – Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Ảnh 3
 Năm mới vui vẻ hạnh phúc!

Thơ chúc tết bạn bè tiếng Anh

Happy, Happy New Year!

We wish you all the best,

Great work to reach your fondest goals,

And when you’re done, sweet rest.

We hope for your fulfillment,

Contentment, peace and more,

A brighter, better new year than

You’ve ever had before.

****

Happy New Year to you!

May every great new day

Bring you sweet surprises--

A happiness buffet.

Happy New Year to you,

And when the new year’s done,

May the next year be even better,

Full of pleasure, joy and fun.

Những câu chúc tết bạn bè bằng tiếng Anh

Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Ảnh 4
 Happy New Year!

1. Dear friend, on this joyous occasion of New Year, cherish our memories and feel the warmth of my wishes. Happy New Year!

2. If the previous year hasn’t given you something to be happy and proud of, don’t fret. If the 31st of December signifies the end of a year, the 1st of January signifies the beginning. You have life; you have hope, go out there and accomplish all that you want.

3. To put an end to something old, we have to start a thing new, wishing you with a joy-filled heart though the words here are few. A very happy new year!

4. May you be blessed enough to spend this new year with your parents, friends, loved ones. Be grateful and you will have only good things come your way. Happy New Year 2023!

5. Expand your friend circles this New Year, meet new people, communicate and make new friends. It’s all about rejoicing and welcoming the New Year in grandeur.

6. On the off chance that you can’t fly then run, on the off chance that you can’t run then walk, on the off chance that you can’t walk then slither, yet whatever you do you need to guarantee that you are pushing ahead. That is the manner by which you going to have a fruitful New Year.

7. This new year, view the world with a positive outlook, speak your heart out with confidence.

Trên đây là tổng hợp những bài thơ, câu chúc tết bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho "hội chiến hữu" của bạn. Hy vọng với năm mới sắp tới đây, tình bạn hội chiến hữu của bạn sẽ ngày càng bền chặt và luôn mãi vui vẻ cùng nhau như vầy nhé! Chúc các quý độc giả sẽ có những phút giây ấm áp, bình yên và đầy niềm vui trong những ngày đầu năm cùng những người thân yêu của mình!

Cúng ông táo ngày 23 tháng Chạp như thế nào cho đúng với phong tục truyền thống?

Cúng ông táo ngày 23 tháng Chạp như thế nào cho đúng với phong tục truyền thống?

Tìm hiểu cách cúng ông Táo như thế nào cho phù hợp và hiểu đúng về ngày lễ truyền thống này.

Xem thêm
Từ khóa:   thơ chúc tết câu chúc tết bạn bè chúc năm mới bạn bè lời chúc năm mới cho bạn bè những câu chúc tết hay cho bạn bè chúc tết bạn thân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong