Tổng hợp thơ chúc tết bạn bè hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Vạn sự an khang vạn sự lành.

****

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

****

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

****

Chúc chúng ta luôn tươi trẻ!

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN

Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC

Công thành danh toại chúc VINH QUANG

Những câu chúc tết bạn bè bằng tiếng Việt

1. Năm mới 2023, xin chúc tất cả các đồng chí: “Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc…lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ,…Năm mới vui vẻ hạnh phúc”.

2. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

3. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

4. Xin chúc các cô các bác đầu năm tấn tới công việc mau kiếm lời. Chúc luôn các em nhỏ mau có nhiều games mới. Chúc các chàng trai ráng đào bới để có một người yêu như mong đợi. Nhưng xin nhớ một điều đừng kiếm bồ mới để tránh nhìu lời chửi bới và bị đánh ghen.

5. Năm mới 2023 chúc sống lâu như rùa, sống dai như đỉa. Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ. Khỏe mạnh như chim đại bàng. Giàu sang như chim phụng. Làm lụng như chim sâu. Sống lâu như chim đà điểu.

6. Chúc mừng năm mới Hoa khai phú quý – Lộc quyền lai Khai tài nở lộc – Toàn gia đại phát – Chúc mừng năm mới – Tân niên vạn lộc – Trung niên vạn tài – Hậu niên vạn phúc -Trường niên vạn đức – Thiên niên vạn đại.

7. Chúc 2023 phát tài phát lộc – Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ – Sức khỏe có dư, công danh tấn tới – Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa – Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

Năm mới vui vẻ hạnh phúc!

Thơ chúc tết bạn bè tiếng Anh

Happy, Happy New Year!

We wish you all the best,

Great work to reach your fondest goals,

And when you’re done, sweet rest.

We hope for your fulfillment,

Contentment, peace and more,

A brighter, better new year than

You’ve ever had before.

****

Happy New Year to you!

May every great new day

Bring you sweet surprises--

A happiness buffet.

Happy New Year to you,

And when the new year’s done,

May the next year be even better,

Full of pleasure, joy and fun.

Những câu chúc tết bạn bè bằng tiếng Anh

Happy New Year!

1. Dear friend, on this joyous occasion of New Year, cherish our memories and feel the warmth of my wishes. Happy New Year!

2. If the previous year hasn’t given you something to be happy and proud of, don’t fret. If the 31st of December signifies the end of a year, the 1st of January signifies the beginning. You have life; you have hope, go out there and accomplish all that you want.

3. To put an end to something old, we have to start a thing new, wishing you with a joy-filled heart though the words here are few. A very happy new year!

4. May you be blessed enough to spend this new year with your parents, friends, loved ones. Be grateful and you will have only good things come your way. Happy New Year 2023!

5. Expand your friend circles this New Year, meet new people, communicate and make new friends. It’s all about rejoicing and welcoming the New Year in grandeur.

6. On the off chance that you can’t fly then run, on the off chance that you can’t run then walk, on the off chance that you can’t walk then slither, yet whatever you do you need to guarantee that you are pushing ahead. That is the manner by which you going to have a fruitful New Year.

7. This new year, view the world with a positive outlook, speak your heart out with confidence.

Trên đây là tổng hợp những bài thơ, câu chúc tết bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho "hội chiến hữu" của bạn. Hy vọng với năm mới sắp tới đây, tình bạn hội chiến hữu của bạn sẽ ngày càng bền chặt và luôn mãi vui vẻ cùng nhau như vầy nhé! Chúc các quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình sẽ có những phút giây ấm áp, bình yên và đầy niềm vui trong những ngày đầu năm cùng những người thân yêu của mình!