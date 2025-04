Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh với quy mô lớn và một chuyên án được xác lập để triệt phá đường dây này. Khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy với Đằng.