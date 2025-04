Theo thông tin từ VietNamNet, tối 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc bắt giữ Khánh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bùi Đình Khánh là đối tượng buôn bán ma túy. Tối 17/4, khi bị lực lượng công an truy bắt, Khánh cùng đồng bọn dùng súng AK bắn chống trả lại lực lượng Công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.