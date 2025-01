Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, bế tắc nên nảy sinh ý định sát hại toàn bộ thành viên trong gia đình rồi tự tử. Trong ngày 15/1 và rạng sáng 16/1, Vương ra tay sát hại 4 người thân trong gia đình. Sau đó, Vương uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 20/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vũ Văn Vương (SN 1973; trú tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/1, gia đình anh V.V.S phát hiện bà Đ.T.N (SN 1946; tr thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long - là cô anh V.V.S) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách. Sau đó, mọi người phát hiện con dâu bà N. là chị Đ.T.T (SN 1975) cùng con trai SN 2008 và con gái SN 2006 đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách. Gia đình anh V.V.S lập tức báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.

Sáng 16/1, Vương đi xe khách vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến khoảng 12h ngày 18/1, Vương bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi lễ chùa tại TP Vũng Tàu.

Đối tượng Vũ Văn Vương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với VKS Nhân dân thành phố, VKS Nhân dân huyện Phú Xuyên thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Sau hơn 20 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, trưa ngày 18/1, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ Vũ Văn Vương (là con trai bà N.) tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.