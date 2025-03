Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ Trần Quốc Anh (26 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Văn Đình Hoài Thương (22 tuổi, là bạn gái của Thanh, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Nhựt Thanh (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thấy vậy, Thanh lao vào dùng dao Thái lan đâm N tử vong tại chỗ, còn anh T bị thương chạy bộ đến trụ sở Công an xã Long Thọ thì gục ngã, được lực lượng công an kịp thời đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 30 ngày 6-3, anh THN (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An và anh VT (28 tuổi,quê tỉnh Đắk Nông) cùng nhóm bạn hát đến quán karaoke tại ấp 4 (xã Long Thọ). Sau khi thanh toán tiền nhóm anh N xảy ra mâu thuẫn và xô xát với Trần Quốc Anh đang đi cùng với Thanh đứng trước cửa quán.

Sau khi gây án, Thanh, Anh đã nhanh chân bỏ trốn. Trên đường chạy trốn Thanh đưa bạn gái là Văn Đình Hoài Thương đi cùng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với VKSND tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Long Thọ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy xét làm rõ thủ phạm gây án.

Đến sáng ngày hôm sau 7-3, công an bắt giữ Quốc Anh. Sau đó cảnh sát bắt giữ Thanh đang chở người yêu lẩn trốn tại huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận).

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 7-3, tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã phối hợp bắt được Nguyễn Nhựt Thanh - 23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang - nghi can gây ra án giết người ở Đồng Nai.

Theo đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Nguyễn Nhựt Thanh là nghi can gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Thanh đâm chết người ở quán karaoke. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Nhận được thông tin trên, tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh phối hợp với công an các xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của xã Đức Bình triển khai lực lượng để truy bắt.

Khi vừa phát hiện Thanh đang chạy xe máy đến khu vực thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bao vây, chốt chặn và khống chế bắt giữ.