Đối tượng Nguyễn Nhật Thanh sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi can chở người yêu bỏ trốn và bị Công an Bình Thuận khống chế, bắt giữ khẩn cấp.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 7-3, liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đồng Nai, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Đối tượng Thành bị công an Bình Thuận chặn bắt. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về một nghi can vừa gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đang trên đường lẩn trốn theo hướng tỉnh Bình Thuận, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã triển khai lực lượng truy bắt.

Theo VietNamNet, khoảng 15h, sau khi phát hiện đối tượng Thanh đang điều khiển xe máy đến khu vực thôn 4, xã Đức Bình các lực lượng trinh sát cùng công an địa bàn đã nhanh chóng bao vây, chốt chặn và khống chế bắt giữ đối tượng.

Nguyễn Nhật Thanh có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao nghi can Thanh cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn tin của PLO cho biết thêm, Nguyễn Nhật Thanh có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai.

