Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông chặn xe, đánh một cô gái trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp vào tối 13/1.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 15/1, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an phường 12, triệu tập người đàn ông đạp xe và hành hung cô gái trên đường Phan Huy Ích lên làm việc. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị N.T.L.N. (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Sau vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường 12 (quận Gò Vấp) trình báo vụ việc. Theo lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, vụ việc đang trong quá trình điều tra, công an sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả.

Người đàn ông chặn đường, đánh cô gái trên đường Phan Huy Ích đã bị công an triệu tập làm việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, chị NTLN (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú), cho biết mình là nạn nhân trong vụ việc.

Cô gái cho biết vào tối 13/1, khi đang chạy xe trên đường Phan Huy Ích theo hướng về đường Quang Trung, thì người đàn ông chừng 45 tuổi có dấu hiệu say xỉn, chạy xe hiệu Honda AirBlade 55P6-35… phía trước.

Theo chị N, người đàn ông bất ngờ vượt lên và thắng gấp khi tránh một xe đang rẽ vào con hẻm. Chị N chạy phía sau không kịp xử lý, đụng nhẹ vào đuôi xe... Sau khi cự cãi, người đàn ông đánh và đẩy xe chị N...

