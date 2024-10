Tin MỚI vụ bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén ở Lào Cai: Bắt tạm giam một cựu hiệu trưởng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà (cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của ông Trần Ngọc Hà - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định trong tổng số tiền nêu trên, ông Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.