Tin MỚI về cơn bão số 2: Có tên quốc tế là Prapiroon, có thể đổ bộ vào miền Bắc, gây mưa lớn và biển động mạnh

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13h chiều 24/7, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía đông khu vực nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 22/7, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Bão số 2 nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ đêm 21 đến ngày 23/7 như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 22/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 23/7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.