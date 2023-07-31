Tin lũ khẩn cấp trên sông Đồng Nai và La Ngà, cảnh báo các thiên tai khác đi kèm

Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước tại khu vực thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên rất nhanh và đã vượt mức báo động 3.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lúc 3 giờ 30 hôm nay (31/7), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Đồng Nai - La Ngà. Theo đó, trong 12 giờ qua, mực nước các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở mức cao. Hiện tại, mực nước trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) cao hơn mức báo động 3 là 0,44m; trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) dưới báo động 2 là 0,04m.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài lên chậm, có thể ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 0,45-0,65m; trạm Phú Hiệp lên chậm ở mức xấp xỉ báo động 2. Hiện tại, mực nước trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) cao hơn mức báo động 3 là 0,44m; trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) dưới báo động 2 là 0,04m - Ảnh: Báo Người Lao Động Đơn vị này cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở những vùng trũng thấp thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai).

Mức độ rủi ro thiên tai trên sông Đồng Nai ở cấp độ 3, sông La Ngà ở cấp độ 1. Cạnh đó, cần đề phòng xảy ra lũ quét, ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Theo thông tin từ báo Đồng Nai, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, TP.Long Khánh và Biên Hòa; Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đồng Nai thực hiện một số nội dung. Mực nước sông khu vực sông La Ngà, H.Định Quán dâng cao, nguy cơ lũ xảy ra - Ảnh: Báo Đồng Nai Các đơn vị trên cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trên các bản tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn nhanh, kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn biết để chủ động phương án ứng phó với lũ gây ngập, sạt lở bờ sông, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, chỉ đạo UBND các xã thông tin về tình hình lũ lụt cho người dân và cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để ứng phó và hỗ trợ người dân; thường xuyên cập nhập, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình ngập lụt, những thiệt hại (nếu có) về Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Sở NN-PTNT.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-lu-khan-cap-tren-song-ong-nai-va-la-nga-canh-bao-cac-thien-tai-khac-i-kem-606230.html