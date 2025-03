Cú va chạm khiến người phụ nữ lọt vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 25/3, các cơ quan chức năng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông tại vòng xoay Trung Lương làm 1 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 15h cùng ngày, ô tô tải mang BKS 50H - 027.18 do tài xế Nguyễn Văn T (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển, lưu thông hướng TP.HCM - miền Tây. Khi đến vòng xoay Trung Lương (phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), khi tài xế cho xe rẽ phải về hướng Mỹ Thuận thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 63AC - 120.29 do một người phụ nữ điều khiển.

Tai nạn giữa ô tô tải và xe gắn máy làm một người tử vong - Ảnh: VOV.VN

Theo thông tin từ VOV.VN, cú va chạm khiến người phụ nữ lọt vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, điểm vòng xoay Trung Lương tình hình giao thông rất phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nên người điều khiển phương qua khu vực này cần chú ý quan sát, giám tốc độ, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.

