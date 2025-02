Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 2/2 (mùng 5 Tết), Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo từ Công an huyện Cai Lậy về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nạn nhân là anh N.H.M. (sinh năm 1995).

Theo báo Tiền Phong , ngày 5/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Chí Linh (sinh năm 2002, ngụ ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre tiến hành các biện pháp điều tra.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị đã bắt giữ Thắng và Linh khi 2 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.