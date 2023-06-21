Ngày 21/6, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) thông tin về cô giáo cấp 2 tử vong trên đường quốc lộ 13, ngay gần cổng nhà.

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, khoảng 12h ngày 21/6, cô giáo dạy cấp 2 tên Phạm Thị Tuyết Mai (47 tuổi, ngụ TX Bến Cát, Bình Dương) điều khiển xe máy biển số 61G1-444.87 trên Quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Điều khiển đến đoạn giao lộ với đường Thới Hoà 35, thuộc phường Thới Hoà, TX Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều bên trái. Hậu quả tai nạn làm người phụ nữ ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, ngay khi nhận tin báo, Công an TX Bến Cát có mặt tại hiện trường. Vị trí xảy ra tai nạn có vài mét đường gồ ghề, ngập nước ở làn xe máy. Mặc dù đã có nhiều tai nạn xảy ra nhưng hơn 1 năm qua chưa thấy đơn vị nào đứng ra sửa chữa.

Nhà của nạn nhân ở bên kia đường đối diện với hiện trường vụ tai nạn.

Hiện tại, vụ tai nạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai cô giáo gặp tai nạn thương vong khi trên đường đến nhà đồng nghiệp thắp hương Vụ việc xảy ra vào sàng ngày 13/6, hai cô giáo đang trên đường đến nhà bạn thắp hương thì không may gặp tai nạn giao thông, một người bị thương nặng, người còn lại đã tử vong.

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