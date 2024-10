Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 1/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số 51C-487.71, di chuyển theo hướng từ huyện Tân Thạnh về TP Tân An, đã va chạm với xe máy mang biển số 62U1-156.80 do bà T.T.B. (40 tuổi, ngụ tại thị xã Kiến Tường) điều khiển.

Vụ va chạm xảy ra tại đoạn đường hư hỏng nặng với nhiều ổ gà, khiến bà T.T.B. tử vong tại chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng.