Theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến 18h ngày 10/9, do ảnh hưởng của bão số 3, sạt lở đất và lũ quét đã khiến 181 người chết, mất tích (127 người chết, 54 người mất tích), gấp đôi so với con số thiệt hại hôm qua.

Cụ thể, Cao Bằng có 52 người, trong đó có 19 người chết, 36 người mất tích. Lào Cai có 55 người, gồm 38 người chết, 17 người mất tích.

Yên Bái có 40 người, gồm 37 người chết do sạt lở đất, 3 người mất tích. Quảng Ninh có 9 người chết, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang có 2 người gồm 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 9 người, gồm 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người chết do sạt lở đất.

Đêm 9/9 và sáng 10/9, Hà Nội đã khẩn cấp di dời nhiều hộ dân khỏi vùng lụt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, về nông nghiệp, 162.828 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 29.543 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 15.959 ha cây ăn quả bị hư hại; 1.582 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...).

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh 20.245, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.929,...); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,…

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

