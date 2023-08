Trúc hôn mê 20 ngày không tỉnh, em phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị gần 1 tháng. Hoàn cảnh của em rất khó khăn. Cha không may gặp nạn trong lúc lao động thuê, đã qua đời đột ngột từ khi em còn bé, mẹ đi làm ăn xa, em trai cũng bị tai nạn cùng lúc dẫn đến gãy xương vai, gãy chân bên phải, đã được điều trị ở Bệnh viện Nhi Gia Lai 15 ngày thì được cho về nhà chăm sóc.

Có những hoàn cảnh thực sự đáng thương rất hi vọng được sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Theo thông tin từ Báo Dân Trí chia sẻ, bà Vũ Thị Ngòi, 60 tuổi (trú ở thôn Thắng Trạch 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã phải gạt nước mắt chăm lo cho em Lê Thị Thanh Trúc (SN 2009) không may bị tai nạn giao thông với chẩn đoán dập não xuất huyết trán phải, lún sọ đỉnh phải, gãy 1/3 xương đùi trái. Khi tiếp nhận, Thanh Trúc nằm liệt một chỗ, chân tay không cử động, sụp mí mắt phải, không nói, không nhận biết được và phải ăn qua ống sonde.

Chị Trần Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH) cho biết, do không còn kinh phí nên bà nội xin đưa cháu về nhà, phòng CTXH đã phải dùng Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của bệnh viện giúp cháu được thêm 1 đợt điều trị. "Nếu chỉ vì thiếu kinh phí, mà em buộc phải dừng việc chữa trị lại thì mọi công sức trước kia đổ sông đổ bể hết." chị Lan cho hay trên Dân Trí.

Bệnh tình đứa cháu đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhưng đã quá kiệt quệ, bà Ngòi tính xin bác sĩ đưa cháu về nhà chăm sóc. Ảnh: Dân Trí

Một trường hợp khác được chia sẻ trên Báo VietNamNet, theo đó, em Mè Văn Long (17 tuổi, quê Sơn La) gặp tai nạn hết sức nghiêm trọng. Trên đường đi làm về, do mưa to hắt vào mắt, lại thêm đường trơn trượt, xe máy do Long điều khiển va chạm với một chiếc taxi. Hậu quả, em bị ngã văng ra xa, đập đầu xuống đường gây chấn thương.

Tại đây, bác sĩ đánh giá em bị vỡ động mạch chủ ở tim, dập phổi, gan và thận cùng một số cơ quan nội tạng trong cơ thể, ngay lập tức làm phẫu thuật để giữ tính mạng. Long là người con ngoan, hiếu thảo, vì gia đình khó khăn, Long nghỉ học quyết tâm đi làm xa để phụ giúp gia đình, nuôi các em ăn học, thế nhưng chưa đầy 3 tháng, tai hoạ đã xảy đến với chàng thanh niên cần cù.

Còn 800 nghìn đồng trong túi, mẹ không đủ tiền cứu con bị tai nạn đa chấn thương. Ảnh: VietNamNet

Ca phẫu thuật kết thúc, tính mạng em Long tạm thời được cứu nhưng bác sĩ nói thời gian điều trị còn kéo dài, chi phí dự kiến tốn kém gấp bội vì nhiều cơ quan nội tạng tổn thương nặng nề. Không còn tiền, chị Bốn đành xin chuyển con về Bệnh viện 500 giường Sơn La để điều dưỡng.

Chứng kiến con ngày đêm mê man trên giường bệnh, hiểm nguy vẫn rình rập, chị ân hận vì đã để con rời nhà đi đến một nơi xa lạ. Đứa trẻ vốn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chấp nhận nghỉ học để đi làm phụ cha mẹ nuôi các em, giờ lại nằm một chỗ khiến mọi người không khỏi đau lòng. "Vay nợ khắp nơi, trong túi tôi chỉ còn 800 nghìn đồng, làm sao cho con chữa tiếp bây giờ. Không biết rồi cháu có tỉnh lại được không?", chị Bốn khóc, xót xa chia sẻ trên Báo VietNamNet.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Mè Văn Long (17 tuổi) bị tai nạn giao thông, đa chấn thương nặng. Gia đình khó khăn, hiện tại đang gánh khoản nợ 300 triệu đồng để cứu mạng con. Bệnh nhân Long cần điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, rất mong được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.