Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào trưa ngày 9/10, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ giải cứu thành công một nam thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam (đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Do nhà sách Phương Nam nằm ở góc ngã tư đại lộ Hòa Bình và Ngô Quyền, lại vào giờ học sinh ra về nên rất đông người dân tụ tập chứng kiến.

Thông tin nam thanh niên cầm dao ngồi trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam có biểu hiện không bình thường nhanh chóng được trình báo đến lực lượng chức năng TP.Cần Thơ.

Lực lượng làm nhiệm vụ triển khai các phương án cứu hộ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Cần Thơ triển khai các phương án cứu hộ.

Lực lượng Công an đã triển khai nhiều phương án tiếp cận nhằm đảm bảo an toàn cho M., loại trừ các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ngoài việc triển khai, bố trí nệm phía dưới đề phòng M. có thể nhảy xuống, lực lượng cứu hộ đã chia nhiều hướng và bất ngờ tiếp cận, đưa M. ra khỏi lan can và giải cứu an toàn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, giải cứu an toàn nam sinh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đến gần 12h cùng ngày, sau khi giải cứu an toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã động viện tinh thần nam sinh nói trên. Sau khi bình tĩnh, M. trình bày là có quen với bạn gái đang học lớp 11. Cả hai cùng đang còn đi học nên gia đình đã khuyên căn, động viên chăm lo học hành đến khi trưởng thành mới tính chuyện hôn nhân.

Vì chuyện này, M. sinh ra buồn phiền và có ý định tự vẫn nhưng được lực lượng Công an phát hiện, giải cứu kịp thời.

Cơ quan Công an đã test nhanh, kết quả thanh niên này âm tính với ma túy và không có biểu hiện ngáo đá. Hiện nay, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.