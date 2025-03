Công an đánh dấu vị trí bé trai gặp nạn trước cơ sở giữ trẻTheo thông tin từ VietNamNet, sáng 12/3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc bé 16 tháng tuổi bị xe của nữ phụ huynh cán tử vong khi gửi ở nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, đơn vị dự kiến sáng nay làm việc với chủ nhóm trẻ. Tuy nhiên, khi Phòng liên hệ với cô Nguyễn Thị Tr. (SN 1990, chủ nhóm trẻ), cô Tr. thông báo đang làm việc với công an.

Nói về quy trình đón trẻ, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh cho biết, thông thường, tại các trường mầm non, theo quy định, trước 8h buổi sáng là đón trẻ. Phụ huynh đưa trẻ vào lớp và cô giáo nhận trẻ tại lớp học.