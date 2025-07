Theo báo cáo của UBND phường Bồ Đề, UBND phường đã yêu cầu Trường Mầm non Gia Thụy và các cá nhân có liên quan phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ các thông tin theo phản ánh của phụ huynh học sinh. UBND phường Bồ Đề giao Công an phường khẩn trương cử cán bộ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định (nếu cần thiết) để xác định chính xác bản chất sự việc.

Phòng Văn hóa - Xã hội của phường Bồ Đề có trách nhiệm phối hợp với Công an phường kiểm tra, xác minh nắm bắt sự việc để tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em (nếu có); tham mưu UBND phường tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường…

UBND phường Bồ Đề yêu cầu trạm y tế phường cử cán bộ phối hợp với các đơn vị và gia đình trẻ kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe, có giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ.