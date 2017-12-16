Thông tin mới nhất vụ cha đâm chết con trai 5 tuổi tại quán nhậu

Đời sống 16/12/2017 14:09

Người cha nhẫn tâm đâm chết con trai 5 tuổi tại quán nhậu đã bị khởi tố tội danh Giết người.

Ngày 15/12/2017, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Võ Kim Minh (39 tuổi, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) về hành vi Giết người. Nạn nhân là bé V.K.Ph., 5 tuổi, con ruột bị can.

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Hiện trường vụ án cha đâm chết con trai 5 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Theo Zing, vụ án mạng xảy ra vào tối 11/12 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku. Bé Ph. là con trai của chị Võ Thị Ngọc Diệu (SN 1978) và Võ Kim Minh, cùng trú tại thành phố Pleiku. Chị Diệu và Minh đã ly hôn, cháu Ph. ở với mẹ.

Tối hôm đó, chị Diệu tổ chức sinh nhật cho bé Minh tại quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành. Khoảng 21 giờ, Minh đến đây đón con nhưng bé Ph. gào khóc không chịu đi. Bất ngờ, Minh lôi bé trai ra lề đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến con trai bị thương nặng.

Sau giây phút bàng hoàng, người dân tại hiện trường lập tức hô hoán, hợp sức khống chế Minh giao cho cơ quan công an. 

Thông tin mới nhất vụ cha đâm chết con trai 5 tuổi tại quán nhậu - Ảnh 2
Quán nhậu nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Trí

Thông tin mới nhất vụ cha đâm chết con trai 5 tuổi tại quán nhậu - Ảnh 3
Người cha mất nhân tính bị người dân hợp sức bắt giữ giao cho cơ quan công an - Ảnh: Một Thế Giới

Bé Ph. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên không thể qua khỏi. Do quá bức xúc, một số người đã ra tay đánh Minh bị thương. Đối tượng này cũng được đưa đến bệnh viện chữa trị và được canh giữ nghiêm ngặt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bé trai 5 tuổi bị cha dùng kéo đâm vào cổ họng tử vong tại chỗ

Bé trai 5 tuổi bị cha dùng kéo đâm vào cổ họng tử vong tại chỗ

Trong khi đang chơi, bé N. đột nhiên bị cha bế ra khỏi quán nướng rồi dùng kéo đâm chết.

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